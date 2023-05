Bonus patente 2023, sbloccati nuovi fondi per richieste in sospeso

Le domande per il 2023 hanno già da tempo superato la cifra disponibile. Ma sarà possibile fino al 2026 chiedere l’agevolazione per under 35. Ecco come

Bonus patente. Le domande per il 2023 hanno già da tempo superato la cifra disponibile. Ma sarà possibile fino al 2026 chiedere l’agevolazione per under 35 che intendono conseguire la patente (o le abilitazioni professionali) per poter guidare i veicoli da strada adibiti al trasporto di persone e di merci.

Ecco tutte le novità.

Nuovi fondi per il “bonus patenti”. Nella disponibilità del Mit sono stati stanziati altri 575mila euro, risorse che consentono di sbloccare 230 buoni patente precedentemente emessi e sospesi perché eccedenti rispetto ai fondi disponibili.

Bonus patente autotrasporti 2023 per giovani under 35: cosa sapere

Gli uffici del ministero e della competente Direzione generale hanno infatti verificato l’ulteriore disponibilità del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2023 e hanno proceduto alla riattivazione dei buoni emessi e sospesi

I beneficiari di buoni riattivati riceveranno una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda. Avranno 60 giorni per l’attivazione presso una delle autoscuole accreditate. Sono in via di ultimazione i controlli per rendere attivi ulteriori buoni tra quelli già emessi e sospesi.

Questo nuovo stanziamento si aggiunge a quello comunicato lo scorso 4 maggio: in quel caso erano stati aggiunti altri 855mila euro per far fronte all’erogazione del bonus patente per ulteriori 342 richieste, sospese in una prima fase.

Chi sono i destinatari del bonus patente

La piattaforma informatica “bonus patente” per l’anno 2023 era stata attivata a febbraio e da lì era possibile richiedere il contributo destinato ai giovani autisti per l’autotrasporto. Destinatari i giovani italiani ed europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendono conseguire la patente (o le abilitazioni professionali) per poter guidare i veicoli da strada adibiti al trasporto di persone e di merci. L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro e in poco tempo i fondi Ministeriali per il 2023 sono andati esauriti.

In tutto sono 25,3 i milioni di euro stanziati per finanziare il fondo per il bonus patente. La misura era stata prevista già dal precedente governo, quello guidato da Draghi. Sono stati stanziati 5,4 milioni di euro per ogni anno che va dal 2023 al 2026.

Quanto vale il bonus patente per gli under 35

Il bonus copre il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026. Chi ha conseguito la patente tra luglio 2022 e la data di apertura delle domande per il bonus, in un’autoscuola che ha aderito all’iniziativa, poteva comunque effettuare la richiesta, selezionando l’opzione “Ho conseguito la patente” e indicando la data di una fattura relativa al pagamento per il conseguimento della patente/CQC. Una volta generato il buono, si dovrà richiedere la sua validazione all’autoscuola.

Il valore del bonus copre l’80% della spesa sostenuta per ottenere la patente. C’è però un limite massimo che non può mai essere superato, fissato a 2.500 euro. L’agevolazione copre le spese per le patenti di guida di tipo C, C1E, CE e la Carta di Qualificazione del Conducente.

Chi liquida il bonus patente under 35

Nella pratica, si tratta di un voucher che le autoscuole e gli Enti di formazione devono attivare entro 60 giorni dal momento di emissione del bonus, che altrimenti viene automaticamente annullato. In questo caso, può comunque essere generato un altro buono. I titoli professionali, le patenti e le carte di qualificazione devono essere conseguiti entro 18 mesi dall’attivazione del bonus.

Saranno infatti le autoscuole a liquidare i bonus. Se venisse accertata una qualche forma di difformità nell’uso del contributo, l’autoscuola verrà cancellata dalla piattaforma di riferimento (salvo altre eventuali sanzioni).