Bonus piscine 2023, al via le domande: cos’è, beneficiari e come richiederlo

Bonus piscine 2023, aperta la finestra per la presentazione delle domande. Ecco come fare per ottenere il contributo.

Dal 19 giugno 2023 è attiva la piattaforma per richiedere il Bonus piscine 2023, l’agevolazione fiscale destinata ai gestori di impianti natatori, per far fronte ai costi energetici. Si tratta di un contributo a fondo perduto da 25mila euro a 60mila euro, a seconda della grandezza dell’impianto natatorio da gestire.

La misura è stata riconfermata per l’anno in corso con il Dpcm del 24 marzo relativo “fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano” e prevede stanziamenti per 67 milioni di euro.

I gestori che hanno ottenuto il beneficio nel corso del 2022 potranno fare accesso alla piattaforma confermando i dati precedenti. Diversamente, se viene modificato anche un solo dato, sarà necessario formulare una nuova richiesta.

Bonus piscine 2023, chi può richiederlo

Il Bonus piscine 2023 può essere richiesto dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che, alla data del 24 marzo 2023, risultavano:

iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;

affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva;

presentanti con oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.

Bonus piscine 2023, gli importi previsti

Come specificato a inizio articolo, la concessione delle cifre del Bonus piscine 2023 varia a seconda della grandezza dell’impianto natatorio. In particolare, viene rispettata questa ripartizione:

25mila euro per impianto natatorio dotato di piscina coperta e convertibile, di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri;

per impianto natatorio dotato di piscina coperta e convertibile, di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri; 40mila euro per impianto natatorio dotato di piscina coperta e convertibile, di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri;

per impianto natatorio dotato di piscina coperta e convertibile, di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri; 60mila euro per impianto natatorio dotato di piscina coperta e convertibile, di superficie superiore a 399 metri quadri;

per impianto natatorio dotato di piscina coperta e convertibile, di superficie superiore a 399 metri quadri; 60mila euro per impianto natatorio dotato di piscina scoperta.

Viene poi riconosciuto un ulteriore contributo pari al 50% di quanto previsto ai soggetti detentori di più di una piscina, con vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località differenti.

Inoltre, per quelle associazioni e società sportive che presentano dei tesserati atleti tesserati in discipline olimpiche che hanno come base il nuoto e l’utilizzo delle piscine, viene destinato un ulteriore contributo da 25mila a 60mila euro. Questo a condizione che tali atleti abbiano partecipato, dal 1° gennaio 2020 al 24 marzo 2023, a Giochi Olimpici o Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti.

Bonus piscine 2023, come richiederlo

Il bando rimarrà aperto fino al prossimo 19 luglio. Per accedere è possibile collegarsi alla piattaforma messa a disposizione dal Governo (clicca qui) e cliccare sull’avviso denominato “Fondo Perduto – Impianti Natatori 2023”.

