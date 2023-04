Bonus spesa 600 euro, chi può richiederlo e come fare domanda

Bonus spesa 600 euro, si può fare domanda anche nel 2023. Ecco in cosa consiste e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Anche nel 2023 è possibile fare richiesta per il Bonus spesa 600 euro, la misura economica indirizzata alle famiglie in difficoltà. Il bonus era stato introdotto nel 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, ma è stato riconfermato anche per gli anni successivi per andare incontro all’aumento dei prezzi e al caro vita.

Il Bonus spesa 600 euro consiste in aiuti finalizzati all’acquisto di prodotti come generi alimentari e di prima necessità, oltre ai farmaci. Il bonus prevede, come facilmente intuibili dal nome, dei contributi economici fino a un importo massimo di 600 euro.

Bonus spesa 600 euro, come funziona

A erogare i fondi per il bonus in questione è lo Stato, ripartendo comunque le somme tra i vari Comuni in base ad alcuni criteri come il numero di abitanti e l’indice di povertà. Successivamente, il bonus viene riconosciuto ai singoli cittadini secondo i requisiti stabiliti dagli stessi Enti comunali.

Il bonus è un contributo una tantum: può essere richiesto soltanto una volta dal nucleo familiare. Allo stesso modo, la misura potrà essere erogata soltanto una volta quando sarà accettata la domanda.

Bonus spesa 600 euro, come richiederlo

La richiesta di accesso al bonus può essere presentata al proprio Comune di residenza, allegando i documenti che vengono richiesti nel bando che pubblicherà l’amministrazione comunale.

Una volta presentata la domanda, sarà il Comune a occuparsi delle verifiche dei documenti ricevuti. Successivamente, il Comune provvederà ad assegnare le somme alle famiglie che soddisferanno i requisiti.