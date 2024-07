Bonus trasporti 2025 del Decreto Scuola: cos’è, come funziona e chi ne ha diritto

Ecco le prime informazioni dopo l'approvazione del Decreto Scuola, che prevede importanti novità per gli studenti con disabilità.

Il recentemente approvato Decreto Scuola prevede un bonus trasporti per studenti disabili per l’anno 2025.

Ecco tutte le novità sulla misura di sostegno ai costi per studenti con disabilità introdotta con il DL 71/2024, decreto che prevede disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, integrazione di studenti stranieri e altro.

Bonus trasporti 2025 per studenti disabili: cos’è e come funziona

Il bonus trasporti 2025 per allievi con disabilità è un sostegno economico introdotto con l’obiettivo di aiutare le famiglie con figli diversamente abili frequentanti le scuole superiori nel sostenere gli oneri e i costi del trasporto scolastico. La misura è stata inserita nell’articolo 9 bis, comma 2 del Decreto scuola 2024 e rientra nell’ambito del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

La recente norma ha permesso l’incremento del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di 213.462.224 euro per l’anno 2025, “aggiungendo tra le finalità del fondo il finanziamento e il potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado”. Il bonus trasporti per studenti disabili sarà disponibile a decorrere dal 2025.

“Approvato l‘emendamento che garantisce una nuova linea d’intervento nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare il trasporto degli studenti con disabilità. Diamo così una risposta concreta su un tema molto sentito dalle famiglie”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in una nota dello scorso 12 luglio.

Bonus trasporti 2025 studenti disabili, a chi spetta

Per ottenere il contributo, bisogna possedere i seguenti requisiti:

Iscrizione scolastica alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);

alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore); Disabilità riconosciuta (Legge 104/1992);

(Legge 104/1992); Non essere autonomi.

Importi

Non è ancora noto l’importo preciso previsto per il bonus trasporti per studenti disabili del 2025. Tuttavia, il Decreto ha indicato dei limiti massimi di spesa per il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per i prossimi anni e gli aumenti previsti nei prossimi anni:

2025 : aumento di 213.492.224 euro;

: aumento di 213.492.224 euro; 2026 : aumento di 158.427.884 euro;

: aumento di 158.427.884 euro; 2027: aumento di 108.427.884 euro.

Al momento sembra non esserci un requisito di reddito, ma è importante specificare che nei prossimi mesi potranno emergere altre novità.

Si sa che il nuovo bonus trasporti sarà disponibile dal prossimo anno. Con ogni probabilità ci sarà un decreto attuativo che spiegherà il funzionamento della misura, gli importi e le modalità per richiedere il contributo. Per rimanere aggiornati, ricordate di seguire la sezione “Economia, bonus e incentivi” di QdS.it.

