Bonus trasporti 60 euro: a chi spetta, come ottenerlo, dove si può richiedere in Sicilia

La procedura per richiedere il bonus è online, ecco le istruzioni per ottenerlo. Dentro l'articolo i requisiti e la lista dei gestori attivi in Sicilia.

Pendolari e studenti. Le categorie del bonus trasporti 2023 sono loro. Si tratta di un budget di 60 euro per pagare l’abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario. Era già presente nel 2022, e sarà destinato nel 2023 alle persone con redditi inferiori a 20mila euro (non più 35.000 euro come nella versione precedente della misura, ndr).

Bonus trasporti, come funziona

Ecco, come funziona il nuovo rimborso per gli abbonamenti ai mezzi pubblici contenuto nel decreto-legge sulla trasparenza del prezzo dei carburanti approvato dal consiglio dei ministri e firmato dal presidente della Repubblica che non prevede, come abbiamo raccontato in altri articoli del Quotidiano di Sicilia, sconti sulle accise ma più trasparenza nei prezzi e agevolazioni per i bonus.

Le caratteristiche del bonus trasporti

Il buono per il trasporto pubblico dedicato a studenti e pendolari si ottiene, attraverso una richiesta online da effettuare sul sito del ministero dei trasporti e che a breve spiegheremo in questo articolo

Queste sono le caratteristiche del buono che bisogna conoscere:

il nominativo del beneficiario;

è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;

non è cedibile;

non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell’indicatore Isee.

Come funziona e come ottenerlo

Per richiedere il bonus trasporti, come accadeva nel 2022, anche quest’anno per ricevere 60 euro da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale, bisognerà collegarsi al portale web dedicato al bonus del ministero dei trasporti, accedere con le credenziali Spid o CIE e avanzando la domanda dopo aver consultato la lista dei gestori che aderivano all’iniziativa. Qui di seguito, il link per consultare la lista tutti i gestori in Sicilia che aderiscono al bonus e le Faq sulle domande più richieste dagli utenti che vogliono ottenere il bonus.