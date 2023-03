Bonus vacanze 2023, manca poco alla scadenza: cos’è e come fare domanda

Si avvicina la scadenza della presentazione delle domande per il Bonus vacanze 2023. Ecco cos'è e come fare per richiedere il contributo.

Mancano pochi giorni alla scadenza della presentazione delle domande per accedere al Bonus vacanze 2023, il contributo messo a disposizione dall’INPS e che permette agli studenti e ad altri soggetti di riscuotere dei voucher validi per effettuare dei soggiorni in Italia o all’estero.

Per quest’anno l’INPS ha pubblicato tre bandi differenti indirizzati ad altrettante tipologie di soggetti. Quali sono i beneficiari e com’è possibile accedere al Bonus vacanze 2023? Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie a riguardo.

Bonus vacanze 2023, cos’è e come funziona

Come detto, il Bonus vacanze 2023 è costituito da tre bandi. Il primo si chiama Estate INPSieme Italia 2023 e dà la possibilità di trascorrere dei soggiorni studio in Italia per gli studenti delle scuole elementari, media e superiori dell’anno in corso.

Il secondo bando, chiamato Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia, prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

Il terzo bando, denominato Corso di lingue all’estero, prevede soggiorni studio mirati al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Bonus vacanze 2023, chi può fare domanda

Va ricordato che non tutti gli studenti possono fare richiesta di accesso al bando. Possono presentare domanda, infatti, i figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici.

Inoltre, per accedere al bando è necessario presentare la DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, dal 2023 viene incentivato l’utilizzo della dichiarazione precompilata che è già disponibile sul sito dell’INPS.

Bonus vacanze 2023, come fare domanda

Per fare domanda per il Bonus vacanze 2023 è necessario accedere al sito INPS attraverso SPID, CIE o CNS. Dopodiché, gli interessati dovranno seguire il percorso relativo al singolo bando per il quale si vuole fare richiesta.

L’istituto di previdenza ricorda anche il termine massimo entro quale è possibile inoltrare le domande: la richiesta, infatti, può essere presentata dai potenziali beneficiari fino alle ore 12 del 27 marzo 2023.