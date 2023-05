Botte e minacce a padre per procurarsi denaro, arrestato 44enne

Avrebbe sottoposto l’anziano genitore a vessazioni ripetute e regolari con minacce, violenze e aggressioni fisiche

Dopo essere uscito dal carcere a febbraio scorso, nel mese di marzo, avrebbe sottoposto l’anziano genitore a vessazioni ripetute e regolari con minacce, violenze e aggressioni fisiche per estorcergli varie somme di danaro, utili a procurarsi sostanze stupefacenti e alcool.

E’ accaduto a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare a carico di un uomo, 44enne, presunto responsabile dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’anziano genitore ha avuto la forza di denunciare ai militari le violenze subite dal figlio. Il gip del tribunale di Trani, su richiesta del pubblico ministero, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, a carico del 44enne.