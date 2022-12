Botti Capodanno, a Palermo divieto assoluto fino al 6 gennaio

A stabilirlo è un'ordinanza emanata oggi dal sindaco Roberto Lagalla. Le violazioni saranno punite con multe da 500 e 5mila euro

Assoluto divieto per fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e quant’altro, a Palermo, da domani, venerdì 30 dicembre a venerdì 6 gennaio. A stabilirlo è un’ordinanza emanata oggi dal sindaco Roberto Lagalla. Le violazioni saranno punite con multe da 500 e 5mila euro, oltre al sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca.

L’ordinanza, inoltre, ricorda ’art. 703 del Codice penale secondo cui “chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, lancia razzi, innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.