Box office, “Vicini di casa” riporta in vetta commedia italiana

Al secondo posto della speciale classifica spunta l’anteprima di "Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio"

Una commedia italiana torna in testa al box office nazionale. È ‘Vicini di casa’, remake della produzione spagnola Sentimental, che al primo weekend di sfruttamento in sala (1-4 dicembre) porta a casa 606.654 euro con una media di 1.319 (460 gli schermi).

Secondo posto per “Il gatto con gli stivali 2”

Al secondo posto spunta l’anteprima di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, sequel del film d’animazione del 2011 che grazie alla première di due giorni incassa 490.254 euro. È l’unico titolo family della classifica insieme a Strange World, il cartoon Disney che al suo terzo fine settimana riesce a superare quota un milione (1.045.677) piazzandosi al quarto posto con 333.679 euro. A completare il podio è un altro film d’animazione, l’anime One Piece: Red, molto atteso dai fan del genere, che ottiene 352.608 euro per un totale di 756.416.

Scende al quinto posto Black Panther

Scende al quinto posto Black Panther: Wakanda Forever, che con 329.509 euro sfiora gli 8 milioni complessivi (7.983.792). Mentre riesce a superare il milione (1.041.319) Bones and All, che con 274.408 euro si posiziona al sesto posto. Continua la corsa The Menu, settimo con 242.775 euro per un totale di 1.645.188, e l’horror Gli occhi del diavolo, 200.290 euro per un totale di 620.801. Debuttano in top ten Una notte violenta e silenziosa (ottavo con 208.298 euro) e il terzo capitolo di Non sposate le mie figlie! intitolato Riunione di famiglia (decimo con 173.442).

Oltre 5 milioni per “La stranezza”

Fuori dalla top ten altri esordi del weekend: Forever Young (undicesimo con 107.289 euro), The Woman King (quindicesimo con 57.883), Orlando (ventesimo con 43.957). Da segnalare, nell’ultima settimana, i 5 milioni raggiunti da La stranezza (5.153.545 euro, nel fine settimana si è piazzato dodicesimo con 104.202), il milione di Diabolik – Ginko all’attacco! (93.259 nel weekend per un totale di 1.139.049) e il ritorno di Top Gun: Maverick, che al suo ritorno in sala è riuscito a incassare altri 54.082 per un totale di 13.104.630.