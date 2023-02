Brasile: Bolsonaro “Voglio restare attivo in politica, governo Lula durerà poco”

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato che intende restare attivo nella politica del suo paese

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato che intende restare attivo nella politica del suo paese dicendosi certo che il governo di Lula da Silva “durerà poco”. Nel corso del primo evento pubblico cui ha preso parte da quando è partito per gli Stati Uniti, evento organizzato in Florida dal gruppo Yes Brazil Usa e a cui hanno partecipato sostenitori dell’ex presidente, Bolsonaro ha parlato delle elezioni municipali del 2024, definendole “molto importanti”.

L’ex presidente: “Non possiamo rinunciare alla politica”

“Non possiamo rinunciare alla politica. La politica fa parte della nostra vita. Ho 67 anni e intendo rimanere attivo nella politica brasiliana”, ha dichiarato. Quanto a Lula, il suo governo “durerà poco”. “Potete starne certi, tra poco avremo notizie. Se questo governo porterà avanti la linea che ha anticipato in questi primi 30 giorni, durerà poco”.