Brescia, boom delle escort post pandemia: un incontro costa in media 103 euro

Nel capoluogo lombardo migliaia di annunci relativi al sesso a pagamento: un incontro con una escort costa in media 103 euro

Boom delle escort dopo la pandemia a Brescia.

1866 sarebbero gli annunci presenti sul web inerenti il capoluogo lombardo, con le professioniste del sesso che chiederebbero a incontro in media circa 103 euro.

“La vita è aumentata e di conseguenza anche il sesso a pagamento”, hanno spiegato in molte.

Stando alle statistiche, rispetto al 2021, i prezzi delle accompagnatrici sarebbero aumentati mediamente del 7,4%.

Un modo per far fronte all’impennata dei costi che le escort sono costrette a mantenere per via della crisi: “Questo appartamento mi costa 500 euro a settimana per un totale di circa 3.400 euro al mese- racconta una escort alla trasmissione “Zona Bianca” – Alla fine mi restano in tasca più o meno 10mila euro”.