Brindisi, paura in spiaggia per una sparatoria in un lido: due feriti

Momenti di panico in un lido della città salentina, luogo in cui due persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta vicino la spiaggia

Momenti di panico in un lido di Brindisi, in Puglia, luogo in cui due persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta vicino la spiaggia. Il tutto, a causa di una lite scatenata in zona nelle ore precedenti.

Gli spari, hanno provocato una grande paura generale attorno al lido situato nel litorale al nord della città. Le due persone ferite sono state prontamente medicate e trasportate in ospedale. Secondo le ricostruzioni, nessuno dei due sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Adesso, la polizia indaga per tentare di ricostruire al meglio quanto successo.