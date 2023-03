Bronte, Fondi Ue per il restauro delle palestre

Il Comune di Bronte è pronto a riqualificare le due strutture della scuola media “Castiglione” grazie a uno stanziamento di 350 mila euro nell’ambito dei bandi Pon

BRONTE – Il Comune è pronto a riqualificare le due palestre della scuola media “Castiglione”, sia la palestra “tenda”, sia quella tradizionale in muratura. Sono arrivati, infatti, i fondi che l’Ufficio tecnico dell’Ente municipale aveva richiesto partecipando ai bandi “Pon per la Scuola”, ovvero i “Programmi operativi nazionali” finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni Ue e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Si tratta di 350 mila euro necessari per restituire ai ragazzi della scuola media ambienti idonei dove fare attività fisica.

“Attività quando mai importante – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, l’insegnante Maria De Luca -. Lo sport ha un ruolo essenziale nello sviluppo dei nostri ragazzi. Per questo è fondamentale che le infrastrutture siano idonee. L’attività sportiva, infatti, – continua – incide sullo sviluppo fisico, psicologico e sociale dei giovani, contribuendo a una crescita sana ed equilibrata. Fare sport, inoltre, contribuisce alla possibilità di instaurare relazioni, migliorando la consapevolezza di sé e del proprio corpo. Non a caso, e lo dico da insegnante, l’educazione fisica è materia scolastica obbligatoria”.

“Per questo – prosegue – abbiamo fatto il possibile per ristrutturare le due strutture. In quella che noi chiamiamo “Tenda”, perché coperta da un robusto tendone, manca praticamente tutto, ed è quindi necessaria una robusta opera di restyling”. Adesso parte il countdown da parte degli Uffici per completare l’iter ed individuare gli interventi da realizzare, con l’obiettivo di rendere le due strutture efficienti.

“Anche questo è il segnale di una Bronte che cresce – conclude il sindaco Pino Firrarello –. Il mondo della scuola è sempre stato al centro della nostra attività amministrativa. Tanti i finanziamenti ottenuti per migliorare i servizi e mettere in sicurezza gli edifici. Rinnovare le palestre della scuola media Castiglione era un nostro obbiettivo da tempo. Finalmente potremo aggiungere anche questo tassello in un puzzle che vede la nostra Città fare il possibile per reperire le risorse e le opportunità che vengono messe a disposizione dei Comuni”.