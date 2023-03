Bruce Willis, la moglie prega i paparazzi: “Non avvicinatelo, è malato”

La moglie di Bruce Willis lancia un accorato appello ai paparazzi che hanno immortalato il marito a Santa Monica alla prima uscita in pubblico

E’ un vero e proprio calvario quello che sta vivendo Bruce Willis.

La star di Hollywood, protagonista di “Die Hard” ha ricevuto sul finire del 2022 la drammatica diagnosi di demenza fronto-temporale, una malattia degenerativa a livello neurologico.

Willis, dopo mesi di silenzio, è riapparso in pubblico la scorsa settimana a Santa Monica, subito immortalato da paparazzi e fotografi.

Proprio a loro la moglie dell’attore, Emma Heming Willis, ha lanciato un accorato appello, pregandoli di “lasciare in pace” l’uomo.

L’appello della moglie di Bruce Willis ai paparazzi

“Non avvicinatevi troppo in strada a mio marito, siate più attenti e non gridate, rispettate le sue condizioni. So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore, non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… semplicemente non fatelo – ha detto la donna in un video pubblicato sulle proprie pagine social – dategli spazio e consentite alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B. Se sei qualcuno che si prende cura di un malato di demenza o ne conosci uno, sai quanto possa essere difficile e stressante andare in giro in sicurezza, anche solo a prendere un caffè. Non mi aspetto che questo faccia alcuna differenza perché qui capisco la catena alimentare, ma la qualità della vita di mio marito è della massima importanza per me”.