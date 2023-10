Bufera sulla giudice Apostolico, dopo i video ora anche il figlio: che succede

"La giustizia è uguale per tutti secondo la Apostolico?" senatrice della Lega attacca la giudice di Catania. Cosa succede

“La giustizia è uguale per tutti secondo la Apostolico? La domanda di fronte a quest’ennesima notizia sconcertante sorge spontanea. La toga, scesa a manifestare a Catania con l’estrema sinistra che insultava poliziotti e Salvini, difende il proprio figlio accusato di violenza proprio contro le forze dell’ordine. Viene da chiedersi se sia mai stata tanto attenta a segnalare comportamenti che oltraggiavano le forze dell’ordine, con quell’imparzialità e terzietà che un giudice dovrebbe dimostrare”. Così la senatrice Erika Stefani della Lega, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

Il pugno “duro” della Lega

“Da parte nostra ribadiamo piena e convinta solidarietà a uomini e donne in divisa, certi del fatto che chi lavora in ambito di giustizia debba essere super partes e che Apostolico abbia più volte dimostrato di non esserlo”, conclude.