Buone notizie per Stefano Tacconi: l’ex portiere lascia dopo un anno l’ospedale

Dopo oltre un anno di ricovero ad Alessandria, l'ex giocatore della Juventus verrà trasferito in una struttura vicino casa

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi.

L’ex portierone della Juventus e della Nazionale ha infatti lasciato – ad un anno di distanza dal devastante ictus accusato ad Asti nell’aprile del 2022 – l’ospedale di Alessandria in cui si trovava ricoverato da tempo.

Tacconi terminerà l’ultima fase del lungo iter riabilitativo in una struttura più vicina a casa.

Le parole del figlio su Stefano Tacconi

“La strada è ancora lunga, ma come ho sempre fatto vi terrò informati”, assicura Andrea Tacconi, il figlio dell’ex portiere che in questi mesi ha tenuto aggiornati tutti, attraverso i profili social, sulle condizioni del padre. “E’ stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà. Da oggi questo percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi”.