Bus gratuiti per anziani a Catania, l’iniziativa del Comune: requisiti e come fare

Iniziativa del Comune di Catania a favore degli anziani, ecco come poter usufruire dei bus gratuiti sul territorio.

Il Comune di Catania dà la possibilità agli anziani di poter circolare gratuitamente sugli autobus a partire dal 2024. L’iniziativa è stata lanciata nella giornata di martedì 19 settembre attraverso una nota ufficiale diffusa dall’amministrazione etnea.

Il servizio gratuito fa riferimento ai mezzi extraurbani dell’Ast e si rivolge agli anziani residenti nel Comune di Catania che rientrano in determinati requisiti.

Bus gratuiti per anziani, i requisiti

I soggetti interessati dovranno infatti avere un’età non inferiore ai 67 anni e possedere un reddito non superiore a 9.600 euro per anziano unico componente il nucleo familiare oppure a 19.200 euro per anziano facente parte di un nucleo familiare composto da 2 o più persone.

Per accedere al beneficio, i richiedenti dovranno presentare una fototessera recente, una copia di un documento di riconoscimento e una attestazione ISEE in corso di validità.

Bus gratuiti per anziani, come fare domanda

La modulistica può essere scaricata sull’apposita sezione del Comune di Catania (Modulistica) oppure ritirata alla Direzione SS.DD, Decentramento e Statistica di via La Marmora n. 23 nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo della stessa Direzione SS.DD., Decentramento e Statistica di via La Marmora n. 23. Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2023.

Il rilascio della tessera di libera circolazione è a cura e responsabilità dell’AST ed è subordinato allo specifico stanziamento di risorse finanziarie da parte della Regione Siciliana.