Caccamo, la Giunta “paga da sé” l’isola pedonale

Le attuali condizioni economiche impediscono al Comune di stanziare fondi per la gestione dell’area, sindaco e assessori decidono allora di finanziarla con le proprie indennità: “Orgogliosi di contribuire”

CACCAMO (PA) – Non sono di certo semplici le condizioni finanziarie in cui versa il Comune in questa fase. La città porta il peso del dissesto sulle spalle, uno status dichiarato la scorsa estate, al quale ha fatto seguito la nomina (a dicembre 2023) dell’Organo straordinario di liquidazione, passo necessario ai fini dell’estinzione dei debiti che fanno capo all’Ente.

In questo quadro, tra le difficoltà che l’Amministrazione deve fronteggiare, rientrano quelle relative alla gestione delle isole pedonali. Un bene, hanno affermato i rappresentanti municipali, che ha “la priorità assoluta”, poiché funzionale alla sicurezza dei cittadini e dunque al “benessere delle famiglie e degli esercenti”.

Come hanno fatto sapere dal Comune, viste le difficoltà economiche del momento, le casse pubbliche non possono destinare fondi alla gestione delle aree interdette al traffico veicolare, in quanto, tali somme, non costituiscono voce di spesa obbligatoria. Poi la soluzione, giunta sull’onda di una scelta assunta dal sindaco e da tutti quanti gli assessori: rinunciare alla propria indennità, in modo da recuperare le risorse necessarie per finanziare l’importante iniziativa sociale.

“Siamo orgogliosi e lieti di contribuire in modo significativo all’istituzione dell’isola pedonale sulla via Termitana e su parte del Corso Umberto I”. Così ha commentato il sindaco Franco Fiore, a margine del terzo fine settimana dell’istituzione dell’area riservata al transito dei pedoni, basata appunto sulla devoluzione integrale delle indennità dell’intera Giunta municipale. Il divieto di transito dei mezzi sarà in vigore tutti i fine settimana, dalle 20 all’una di notte, fino a lunedì 26 agosto, giorno della conclusione dei festeggiamenti in onore di San Nicasio Martire.

“Si tratta di un provvedimento – ha detto il primo cittadino – pensato in primis per le famiglie, le quali potranno godersi le passeggiate ai piedi del nostro castello in assoluta sicurezza. In particolare, chi ha bambini piccoli non dovrà preoccuparsi dei pericoli derivanti dal transito dei mezzi motorizzati. È dunque, un beneficio in termini di relax, socialità e sicurezza per tutta la comunità. Siamo lieti che gli esercizi commerciali che insistono sull’area ne trarranno un notevole beneficio economico”.

Come previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e antiterrorismo, le isole pedonali devono essere protette da barriere. A tal fine, il Comune di Caccamo adopera da anni i blocchi cementizi cosiddetti New Jersey. Subito dopo l’insediamento, l’Amministrazione guidata dal sindaco Fiore ha provveduto ad acquistare queste barriere, abbattendo il costo del noleggio e permettendo al Comune di usufruire liberamente dei dispositivi, limitandosi a sostenere soltanto le spese che riguardano lo spostamento, che devono essere corrisposte a un’impresa privata dotata di un mezzo idoneo. Quest’anno, le spese in questione ammontano a 2.307 euro e l’incarico di effettuare lo spostamento dei New Jersey ogni fine settimana è stato affidato all’impresa locale Chiricó.

“Un ringraziamento – ha concluso il sindaco Fiore – va anche all’Associazione nazionale dei Carabinieri, sezione di Caccamo, con la quale abbiamo stipulato una nuova convenzione che ci consentirà di gestire queste esigenze in maniera gratuita; ringrazio anche la disponibilità del Comando di Polizia municipale, unitamente agli Ausiliari del traffico e non per ultimo il dirigente del primo settore, dottore Somma, per avere diligentemente coordinato tutti gli adempimenti”.