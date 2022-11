Cacciatore scivola e si frattura gamba: interviene elisoccorso

Soccorso in una zona impervia, un 64enne si è procurato una frattura a una gamba a causa di uno scivolamento

Il Cnsas Lazio è intervenuto nei pressi di Rignano Flaminio, in provincia di Roma, per soccorrere un uomo infortunatosi in una zona impervia. Il cacciatore di 64 anni residente a Roma si è procurato una frattura a una gamba a causa di uno scivolamento.

Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino di Roma e provincia che grazie all’ausilio dell’elisoccorso e del personale 118 ha stabilizzato ed evacuato rapidamente il ferito che è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma. A supporto delle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.