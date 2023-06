Cade da giostrina e batte la testa: bimbo di 6 anni in codice rosso

Dopo il primo soccorso in un'autoambulanza medicalizzata il piccolo è stato trasferito in ospedale.

Momenti di grande tensione, ieri, nella villa comunale di Rotondi in provincia di Avellino. A causa della caduta da una giostrina, un bambino di sei anni ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse fin da subito preoccupanti, tanto da dovere ricorrere ai sanitari del 118. Intervenuri sul posto, dopo i primi soccorsi, si è preferito trasferire il piccolo prima in un’autoambulanza medicalizzata poi presso l’ospedale “San Pio” di benevento dove è entrato in codice rosso.

Allarme rientrato

Fortunatamente, sottoposto a tutta una serie di esami diagnostici, dal nosocomio sannita si apprende che le condizioni di salute del bambino non sono preoccupanti.