Cade dalla scala e uccide accidentalmente la moglie con la motosega

Il dramma si consuma a Imbersago in provincia di Lecco

Imbersago come il set di un film tratto da un libro di Stephen King. Siamo in provincia di Lecco, e Paola Martinelli, una donna di 73 anni sta aiutando il marito, il 77enne Fausto Canteri, nel potare alcuni rami del giardino della sua abitazione. L’incidente è però dietro l’angolo, con la nera Signora che, invece della falce, si serve della motosega dell’uomo, caduto dalla scala, per ferire mortalmente la moglie. Nonostante l’immediata allarme lanciato, causa dissanguamento, per la sfortunata signora non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indaga la polizia.