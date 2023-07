Piovono calcinacci dal sottopasso, viabilità interrotta su viale Giuseppe Bagnera

A causare la caduta dei calcinacci l'urto di un mezzo pesante con il sottopasso. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani di Bagheria.

Disagi per gli automobilisti in transito su viale Giuseppe Bagnera a Bagheria, in provincia di Palermo, a causa della caduta di alcuni calcinacci dal sottopasso ferroviario.

A provocare l’imprevisto, a quanto pare, il transito di un mezzo pesante che ha urtato la struttura. Fortunatamente, il crollo dei calcinacci non ha causato danni ad altri mezzi o a persone che transitavano nell’area.

L’intervento dei vigili

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno provveduto a verificare la stabilità del ponte e a limitare il traffico veicolare durante entrambi i sensi di marcia durante i controlli.

La viabilità è ripresa nel corso della serata, con la Polizia Municipale che ha provveduto a installare alcuni cartelli per inibire il passaggio di mezzi pesanti di altezza superiore a 4 metri.

