Calcio, Akragas batte il Misilmeri e vola in finale di Coppa Italia di Eccellenza

Il club agrigentino ha sconfitto il Misilmeri per 3 a 0. All'andata era finita 1 a 0 per l'Akragas. Le parole di mister Terranova a fine gara

Con un netto 3 a 0 l’Akragas centra la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Il club della società di Agrigento ha battuto i palermitani del Misilmeri per 3 a 0. All’andata era finita 1 a 0 per gli agrigentini.

Queste le parole di mister Nicolò Terranova, tecnico dell’Akragas, a fine gara: “Un traguardo che abbiamo inseguito fin da subito con la società. Oggi per noi la soddisfazione è tanta ma c’è poco tempo per gioire, dobbiamo pensare alla prossima gara. La stessa determinazione post sconfitta di Enna. Nelle utlime due partite ho visto una squadra determinata. Oggi siamo stati bravi ad approcciare la partita, così come avevo detto nel pre-gara. Abbiamo creato un gruppo importante, abbiamo molto più di 11 titolari.

Non voglio fare retorica, ma il merito è di tutta la squadra, non solo mio. Dedico questa vittoria a tutto lo staff che lavora per questo gruppo”