Calcio, Conte dopo l’operazione: “Sto bene, non vedo l’ora di tornare in campo”

Dopo l'intervento chirurgico di asportazione della cistifellea, Antonio Conte ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute

Sospiro di sollievo per Antonio Conte.

Il tecnico del Tottenham, infatti, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione della cistifellea, dopo i dolori addominali accusati negli ultimi giorni.

L’operazione, svoltasi oggi in Inghilterra, è riuscita perfettamente, con l’ex allenatore di Inter e Juventus che ha voluto ringraziare e rassicurare i fans con un messaggio pubblicato su Instagram.

Conte: “Grazie a tutti per l’affetto, sto bene e non vedo l’ora di tornare”

Subito dopo l’intervento, Antonio Conte ha condiviso una stories sul proprio profilo Instagram aggiornando tifosi e appassionati sulle sue condizioni fisiche.

“Grazie a tutti per i vostri amorevoli messaggi, la mia operazione è andata bene e mi sento già molto meglio – le sue parole – Ora è tempo di recuperare, ma non vedo già l’ora di poter tornare in campo con il resto della squadra”.