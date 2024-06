Catania, la scelta per la panchina è Mimmo Toscano: ecco cosa serve per la firma

Il club rossazzurro ha scelto già da tempo di puntare sull'allenatore del Cesena: l’intesa c’è, ma...

Il Catania e Domenico Toscano si cercano da tempo e, si potrebbe dire, si sono scelti. C’è però ancora un ostacolo da superare prima che il tecnico calabrese diventi l’allenatore rossazzurro per la prossima stagione: il contratto tutt’ora in essere con il Cesena.

La scelta di Faggiano

Su Toscano il Catania c’è da tempo, da prima che il nome del neo direttore sportivo rossazzurro Daniele Faggiano venisse ufficializzato. Toscano è la scelta forte del ds salentino, logicamente accompagnata anche dal favore del vice presidente etneo Vincenzo Grella. L’opportunità Catania stimola l’allenatore calabrese, capace in carriera di centrare per quattro volte la promozione dalla Serie C alla Serie B (con Ternana, Novara, Reggina e Cesena). Catania però resta una meta ambita, per riuscire dove nessuno è riuscito negli ultimi dieci anni: riportare in rossazzurri in Serie B.

Contratto col Cesena da sciogliere

Prima dell’annuncio ufficiale con il Catania, però, resta uno step importante da compiere: lo scioglimento del vincolo contrattuale con il Cesena, che si è esteso automaticamente sino al 30 giugno 2025 in virtù della promozione conquistata alla guida dei bianconeri romagnoli. La risoluzione di contratto non è ancora arrivata, e pare questo l’unico vero ostacolo da superare per consentire a Toscano di unirsi al Catania. Del resto, il Cesena si sta già orientando su Roberto D’Aversa come successore. Con Toscano va raggiunta un’intesa economica prima di sciogliere il contratto.

Per Toscano tanti estimatori, ma…

Il tecnico calabrese ha attirato l’interesse di tante società, sia di C che di B, ma il Catania si è mosso per tempo di fatto raggiungendo un’intesa per un contratto di base biennale con opzione per una terza stagione. Nel calcio, si sa, finché non c’è nero su bianco tutto può accadere, ma il Catania al momento pensa solo a Toscano. E viceversa. Prossimi giorni decisivi per concretizzare quello che sembra un matrimonio davvero prossimo a venire celebrato.