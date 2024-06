Calcio, Cristiano Rolando in lacrime: ecco cos’è successo

Diventa virale il video che ritrae Cristiano Ronaldo in lacrime dopo aver perso l'occasione di aggiungere un altro titolo alla sua già splendida. Il 39enne era in lacrime a seguito della sconfitta.

Diventa virale il video che ritrae Cristiano Ronaldo in lacrime dopo aver perso l’occasione di aggiungere un altro titolo alla sua già splendida. Il 39enne era in lacrime a seguito della sconfitta ai rigori dell’Al Nassr. Il team è stato battuto nella finale della Coppa del Re dei Campioni dell’Arabia Saudita contro l’Al Hilal di Neymar. L’ex attaccante della Juventus al fischio finale è scoppiato a piangere in panchina.