Calcio e legalità, il Catania SSD incontra gli studenti del “Ferrarin”

Negli scorsi giorni, il Catania ha partecipato all’incontro con gli studenti del "Ferrarin" incentrato sul tema “Calcio e Legalità”

Nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin”, recentemente, il Catania ha partecipato all’incontro con gli studenti organizzato dall’associazione “Catania Rossazzurra” e incentrato sul tema “Calcio e Legalità”.

Nel corso del dibattito, moderato dai giornalisti Enzo Stroscio e Gianni Di Bella e animato dall’avvocato Enzo Ingrassia e dalla professoressa Patrizia Pittalà, preside del “Ferrarin” il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella si è rivolto così ai giovani: “Tutti dicono che è molto difficile ma noi abbiamo una grande voglia di rilanciare il club e così voi dovete avere la stessa voglia di riportare Catania in alto, perché a questa città non manca nulla. Con la vostra energia e con la grande voglia di fare che vi spinge, sempre seguendo le regole, potete realizzare tutto ciò che volete, con coraggio e disciplina. Cercheremo di dare costantemente un buon esempio ma voi siete i principali artefici del vostro destino, abbiate sempre coraggio ed entusiasmo”.

Il dg Luca Carra: “Lealtà e rispetto delle regole valori fondamentali non solo nello sport”

Il direttore generale Luca Carra ha aggiunto: “Il calcio a Catania ha un grande valore e noi ne siamo consapevoli, per questo siamo qui. Lealtà e rispetto delle regole sono valori universali e fondamentali non soltanto nello sport. Il gol è la parte finale di un lavoro quotidiano svolto da tante persone, così anche voi potete contribuire con impegno e sacrificio al raggiungimento di risultati collettivi, non solo individuali”.