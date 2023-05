Calcio a lutto: per un malore improvviso muore giocatore 36enne

Aveva militato prevalentemente in Primeira Galicia

Costernazione, incredulità, dolore. Improvvisamente, causa malore, muore Pablo Juan Beascoechea Portas detto Vasco, ex calciatore di 36 anni di club di Terza divisione come Cruceiro do Hío o Domaio, in Galizia. Aveva militato prevalentemente in Primeira Galicia e solo recentemente aveva intrapreso la carriera di triatleta vestendo i colori del Poio Triathlon Club.

Il cordoglio

Profondi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Vorrei che non avessimo mai dovuto scrivere questo post, ma ci sono momenti in cui la vita ci ricorda quanto può essere difficile, e oggi è uno di quei giorni», scrive Saúdesport Cangas, dove l’ex calciatore ha operato per anni, riporta la Voce di Galizia. «Ci ​​lasci un vuoto molto grande , Pablo, e non sai quanto ci mancherai. Sempre con il sorriso, sempre pronto ad aiutare, a dare una mano in qualunque cosa serva e a dare ogni giorno il meglio di sé per tutti voi», indicano, rivolgendosi ai frequentatori di questo centro. «Non te ne andrai mai del tutto perché il tuo ricordo sarà sempre con noi. Arrivederci, Pablo».