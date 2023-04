Calcio, lutto per Massimo Ambrosini: morta mamma Paola

Gravissimo lutto per l’ex calciatore Massimo Ambrosini e tutta la sua famiglia.

Nelle scorse ore, infatti, si è spenta la mamma, Paola Valentini, a cui il campione era legatissimo.

I funerali si terranno subito dopo Pasqua, nella chiesa del Cristo Re a Pesaro, la parrocchia che ha visto crescere il piccolo “Ambro”, accompagnandolo fino agli esordi da giocatore.

Funerali martedì mattina alle 11

I funerali della madre di Massimo Ambrosini si terranno martedì mattina alle ore 11, mentre già domani alle 19 sarà recitato un rosario.

Paola Valentini – figlia di Alterino, storico dipendente del Comune di Pesaro scomparso nel 2015 a 103 anni- era sposata con Guerrino, più noto come Piccio, farmacista molto conosciuto ed ex dirigente sportivo dell’Adriatico, la prima società in cui militò l’ex Milan Massimo.