Il Catania spinge sulle fasce, vicini l’arrivo di Chiricò e il ritorno di Chiarella: il punto

Il club rossazzurro spinge sull’acceleratore ed è vicino a regalare a Tabbiani due nuovi innesti

“Chiricò è un giocatore forte, a noi interessa”. Le parole pronunciate dal vice presidente e amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella ieri sera a Sky Sport non erano casuali. Cosimo “Mino” Chiricò, attaccante esterno nella passata stagione in forza al Crotone, è infatti vicinissimo a vestire la maglia rossazzurra.

Chiricò e il Catania: si ragiona su biennale

I primi contatti tra l’entourage di Chiricò e la dirigenza del Catania si erano già registrati diversi giorni fa, ma il club rossazzurro sembrava solo una delle tante pretendenti del talentuoso fantasista brindisino. Poi, nelle ultime ore, l’accelerata, con l’agente del calciatore Kael Grimaldi giunto in città per incontrare la dirigenza etnea. Una quadra di massima sembrerebbe sia stata trovata sulla base di un accordo biennale, con il calciatore classe ’91 felice di vestire la maglia della squadra dell’Elefante. Manca l’elemento più importante, la firma sul contratto e la conseguente ufficialità, ma il matrimonio sembra destinato a celebrarsi. Chiricò era svincolato dopo essersi liberato dal Crotone qualche giorno fa sfruttando una clausola del contratto.

Per Chiarella pronti quattro anni di contratto

Tra Marco Chiarella e il Catania c’è l’accordo su tutto: il club ha proposto al giocatore un contratto della durata di quattro anni, aspetto questo non particolarmente frequente per una società di terza serie. Segno che il Catania in Chiarella crede tanto. Il giocatore ha già da tempo preso la sua decisione, adesso manca il passaggio finale: l’intesa con il Pescara. Il club è disponibile a lasciar partire il calciatore a fronte di un giusto corrispettivo. Le parti dialogano, l’intesa è vicina. L’esterno classe 2002 si prepara a riabbracciare il rossazzurro. Chiarella e Chiricò nel motore, elementi funzionali al 4-3-3 di Luca Tabbiani. Proprio il nuovo allenatore rossazzurro sarà ufficialmente presentato martedì prossimo in presenza del presidente rossazzurro Rosario Pelligra. Il Catania scalda i motori, la nuova stagione è davvero alle porte.