Colpo in attacco per il Catania, ufficiale l’arrivo di Davide Marsura

Nuovo tassello per l'attacco del Catania di Luca Tabbiani.

Nuovo innesto offensivo per il Catania. Il club rossazzurro ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo ai piedi dell’Etna di Davide Marsura, esterno d’attacco classe 1994.

I primi passi con l’Udinese e l’Under azzurra

“Catania Football Club – si legge nella nota della società – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Marsura, nato a Valdobbiadene (Treviso) il 20 febbraio 1994. Completata la formazione calcistica nella Primavera dell’Udinese, in avvio di carriera l’esterno offensivo ha indossato le maglie dell’Italia Under 16, Under 17 e Under 20″.

“Nel 2013/14 ha debuttato in ambito professionistico con la Feralpisalò, realizzando 9 reti in 29 gare ufficiali”.

Marsura e la scalata del Venezia

“Nelle due annate successive, Marsura ha collezionato le prime esperienze in B con il Modena e il Brescia, seguite dall’approdo al Venezia: nel 2016/17, andando a segno sette volte, è stato tra i principali protagonisti della promozione arancioneroverde in seconda serie, contribuendo inoltre alla conquista della Coppa Italia di Serie C e giungendo nel 2017/18 alla semifinale playoff del torneo cadetto”.

Tanta esperienza in Serie B

“Nelle sei stagioni seguenti, ad eccezione di una parentesi in C con il Livorno nella parte iniziale del 2020/21, l’atleta veneto ha sempre giocato in Serie B, categoria nella quale conta complessivamente 165 presenze e 21 gol”.

“Ha indossato anche le maglie del Carpi, del Pisa, giungendo in nerazzurro alla finale playoff per la Serie A, e dell’Ascoli; con il club marchigiano, da febbraio a maggio di quest’anno, 13 presenze e 3 reti”.

Fonte foto: Facebook – Catania FC