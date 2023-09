Caltanissetta, arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso

I Carabinieri nisseni sono intervenuti nei confronti di un uomo con numerosi precedenti penali: avrebbe più volte minacciato un imprenditore edile della zona per consegnargli 23 mila euro

CALTANISSETTA – I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia nissena hanno tratto in arresto nei giorni scorsi un uomo già noto alle Forze dell’ordine, Giuseppe Dell’Asta, per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

In particolare Dell’Asta avrebbe reiteratamente minacciato un imprenditore edile di consegnargli la somma di 23 mila euro, al fine di garantire il mantenimento dei detenuti in carcere; dopo aver ricevuto dalla vittima la somma di tremila euro in contanti, come acconto dell’intera cifra richiesta, è stato arrestato dai Carabinieri nella flagranza del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, che annovera numerosi precedenti penali, tra cui associazione di tipo mafioso.

Il 16 settembre il gip del Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

“Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Procura e dei Carabinieri – hanno concluso i militari dell’Arma – allo scopo di verificare la presenza sul territorio di altre vittime delle richieste estorsive”.