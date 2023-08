Caltanissetta, dà fuoco a un appartamento per vendetta: arrestato

Avrebbe appiccato un incendio in un appartamento del centro storico per vendicarsi del proprietario che non aveva voluto affittarglielo

Avrebbe appiccato un incendio in un appartamento del centro storico di Caltanissetta per vendicarsi del proprietario che non aveva voluto affittarglielo. I fatti risalgono al 14 marzo. Il fuoco, oltre ad aver messo in pericolo l’incolumità dell’intero stabile abitato da altre persone, ha fatto deflagrare i vetri provocando danni alle auto parcheggiate in strada.

Le indagini

Le indagini, avviate immediatamente dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire la probabile dinamica degli eventi anche grazie ad alcune testimonianze e all’esame delle immagini degli impianti di video sorveglianza. Per l’indagato procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere.