Caltanissetta, donna muore sotto i ferri: la denuncia dei familiari

Chiedono giustizia, dopo la morte seguita a un intervento chirurgico all’addome all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, i parenti della 53enne Antonella Geraldi. I familiari, assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Massimo Dell’Utri, hanno presentato nei giorni scorsi una formale denuncia ai carabinieri: il 5 gennaio la donna ha accusato un forte dolore addominale e ha chiesto al marito di accompagnarla in ospedale; poco dopo le 3 di notte è stata visitata. È stata sottoposta anche a una tac e sarebbe emersa un’occlusione intestinale. I medici del pronto soccorso hanno chiesto la consulenza chirurgica per il ricovero e successivamente la malcapitata è stata ricoverata nel reparto di chirurgia. Durante l’operazione che secondo i familiari è stata condotta in colpevole ritardo nel giorno successivo, rispetto all’emergenza riscontrata, la donna ha perso la vita. Un infarto intestinale sarebbe stata la causa del decesso. A seguito della comunicazione della morte ai parenti si è verificato qualche momento di tensione che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Il 7 gennaio sono state sequestrate le cartelle cliniche e dovrebbe essere disposto il sequestro della salma.