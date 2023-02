Caltanissetta, il progetto That’s Lab entra in una nuova fase

I Comuni di Caltanissetta, Mussomeli, Mazzarino e Delia sono tra i partner dell’iniziativa che vuole realizzare un laboratorio per spingere l’innovazione tecnologica in diversi ambiti

CALTANISSETTA – Favorire l’innovazione sociale e organizzativa nel territorio delle terre del nisseno sostenendo l’applicazione delle tecnologie abilitanti nei settori dei beni culturali, del turismo, della green economy, dell’agrifood, degli open data e dei servizi civici e collettivi attraverso la realizzazione di un laboratorio innovativo (living lab) che contribuisca fortemente a tenere il territorio agganciato ai trend tecnologici più promettenti per la crescita socio-economica e per il supporto alla gestione dei flussi turistici, potenzialmente ben superiori agli attuali. Questa l’idea del progetto That’s Lab, finanziato nelle scorse settimane dalla Regione con i fondi del Po Fesr 2014-2020, dell’ammontare di circa 300 mila euro.

Il progetto, il cui acronimo è Technological hub and testing services Laboratory, vede come Comune capofila il capoluogo nisseno, che nel 2020 ha aderito a un partenariato la cui formazione è stata curata dal Gal terre del nisseno. Hanno sposato il progetto anche i Municipi di Mussomeli, Mazzarino e Delia, il Consiglio nazionale delle ricerche–Istituto per le tecnologie didattiche, il Liceo classico linguistico e coreutico statale Ruggero Settimo, l’Ipsia Galilei e il Liceo artistico regionale Cascio.

“I living lab – si legge sul sito del Comune – aprono la conduzione dell’attività di ricerca a contesti di vita reale di città dove potenziali clienti/utenti cooperano con ricercatori, sviluppatori e progettisti nel processo innovativo. Per sua natura e per la metodologia adottata, è una infrastruttura in grado di supportare e generare l’innovazione sociale nel tempo, producendo costantemente prodotti e servizi utili al territorio ed ai suoi cittadini in quanto da loro stessi definiti e realizzati, col supporto di attori qualificati di altre aree”.

Si svolgerà nel Centro polifunzionale Michele Abbate

Il progetto si svolgerà nel Centro polifunzionale Michele Abbate. Ricevuta ufficialmente la notizia del finanziamento si cerca ora di ampliare la partecipazione, come già previsto in sede di progettazione dell’intervento, a qualunque altro operatore del territorio dei settori interessati come ai singoli cittadini, in particolar modo agli studenti medi ed universitari. Ecco perché nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Comune di Caltanissetta un avviso pubblico per partecipare alla co-progettazione. Gli interessati potranno inviare il modulo allegato all’avviso entro il 3 febbraio all’indirizzo e-mail thatslab@comune.caltanissetta.it insieme ad un curriculum professionale, individuale o aziendale, nel caso di soggetti con adeguate competenze tecnologiche nell’ambito.

Il Piano di lavoro in questione si strutturerà principalmente sull’interazione tra gruppi utenza (soggetti attori dei comparti dei servizi turistici e di supporto per il turismo, dei beni culturali, monumentali, archeologici e paesaggistici, dell’agroalimentare e agricoltura) e laboratori Tic (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). I Laboratori Tic costituiranno i gruppi operativi all’interno del Living Lab, con adeguate competenze tecnologiche, che coinvolgeranno la cittadinanza nell’alfabetizzazione digitale e co-progetteranno gli elementi digitali con i Gruppi Utenza e la loro integrazione nel prototipo di portale.