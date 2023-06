Caltanissetta, una Carta solidale per le famiglie in difficoltà

I beneficiari della misura saranno individuati dall’Inps e dal Comune, tramite l’assessorato alle Politiche sociali. Il sussidio è destinato ai nuclei con Isee non superiore a quindicimila euro

CALTANISSETTA – Buone notizie per i nuclei familiari in difficoltà economica. Dal mese di luglio sarà infatti operativa la Carta solidale per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

I destinatari del beneficio saranno individuati direttamente dall’Inps e dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. Requisito necessario, essere in possesso di un indicatore equivalente (Isee) non superiore a 15.000 euro.

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare, di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile rilasciata da Poste italiane. La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta il blocco della carta e la decadenza del beneficio. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e può essere speso in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari aderenti ad apposita convenzione.

A chi spetta la Carta solidale

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione sociale per l’impiego–Naspi e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori–Dis-Coll, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-Cig, qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

“I beneficiari della misura – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Cettina Andaloro – sono individuati secondo le modalità previste dal Decreto interministeriale del 18 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale 110/2023, tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari residenti nel nostro territorio, perciò iscritti all’Anagrafe comunale della popolazione residente, titolari di una certificazione Isee ordinaria, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui”.

“È importante sottolineare – ha aggiunto – che i cittadini destinatari della misura non devono presentare alcuna domanda. La procedura di individuazione e di erogazione della Carta solidale è gestita direttamente dall’Inps e dal Comune. Pertanto, in base al numero di carte che l’Istituto nazionale di previdenza metterà a disposizione del nostro Comune verranno contattate le famiglie che sono rientrate nelle posizioni utili della graduatoria per la consegna della Carta solidale che avverrà presso l’ufficio postale di zona”.

Poste italiane Spa effettuerà un monitoraggio a decorrere dal mese di ottobre 2023 sulle somme che non risulteranno assegnate e sulle carte non attivate e ne informerà il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, il ministero dell’Economia e delle Finanze e i Comuni.