Cambio ai vertici per il Rotaract Club Catania Est

CATANIA – Nell’elegante cornice della Masseria Incarrozza si è svolto l’incontro per il Passaggio di Campana del Rotaract Club Catania Est distretto 2110 – Sicilia e Malta, tra il presidente uscente Salvatore Privitera e il presidente subentrante Nicoletta Zinna. La serata si è svolta alla Presenza di Mattia Branciforti, assistente del Governatore Goffredo Vaccaro, GianBattista Cauchi, rappresentante Rotaract Distrettuale, Dimitri Tosi presidente Rotary Catania Est e Gregorio Mirone Delegato Rotary per il Rotaract, presenti anche i rappresentanti dei Club Rotaract: Catania Ovest, Acireale, Paternò Alto Simeto, Caltagirone, Viagrande, Siracusa, Siracusa Monti Climiti, Lentini, Piazza Armerina, e Interact Catania Est e Catania Ovest. Eletto il nuovo direttivo composto da Salvatore Privitera (Vice Presidente), Valeria De Gaetano (Segretaria), Carlo Di Bella (Co-Segretario), Salvatore Galati (Tesoriere), Giulia Lizzio (Co–Tesoriere), Doriana Spina (Prefetto). L’anno sociale 2023/2024 che si avvia con il passaggio di campana è all’insegna di tre tematiche di interesse condivise:

1. Iniziative di Sensibilizzazione sui temi della salute mentale legate alle problematiche dell’età giovanile;

2. Azioni di sostegno e di sensibilizzazione al cambiamento climatico ed alla tutela dell’ambiente con iniziative concrete di attivismo civico;

3. Azioni di job matching e placement con aziende presenti sul territorio dirette ai giovani in uscita dall’Università e dal ciclo di studi superiori.

Il progetto centrale dell’anno sociale 2023/2024, anticipato dal neo presidente Nicoletta Zinna è incentrato su azioni di tutela e sostegno dei minori fragili ospitati in una Cooperativa sociale presente sul territorio, saranno attivate iniziative al fine di valorizzare le differenze sociali, culturali e di genere e porre in atto forme di lotta alle discriminazioni.

“Nel Rotaract – ha dichiarato il presidente Nicoletta Zinna – esiste la squadra, in cui l’allenatore può rappresentare il motore, ma senza gli ingranaggi della catena, si resta ai blocchi di partenza e non si parte. Auguro a tutti noi un buon anno sociale all’insegna del motto ‘Embrace the Future!’ abbracciamo il futuro ed affrontiamo le sfide che ci attendono con determinazione e perseveranza”.