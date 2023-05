Cambio gomme estive 2023, la scadenza si avvicina: date, multe e informazioni

Per tanti automobilisti è il momento di effettuare il cambio gomme in vista dell'estate? Ecco perché va fatto e cosa rischia chi non si adegua.

Il 15 maggio 2023 è una data da segnare in rosso sul calendario per gli automobilisti. Si tratta infatti dell’ultimo giorno utile per provvedere alla sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi. Così come previsto dalla legge, in concomitanza con il passaggio dalla stagione fredda a quella più calda, i proprietari delle auto hanno un mese di tempo per smontare le gomme invernali dal proprio veicolo e applicare le estive.

L’obbligo delle gomme estive è in vigore dal 15 maggio 2023 fino al 15 ottobre 2023. L’obbligo si rinnova annualmente in queste date. Ma cambio delle gomme è obbligatorio per tutti i veicoli? Cosa succede se non si provvede alla sostituzione? Procediamo per ordine.

Cambio gomme, cosa dice la legge

Partiamo, innanzitutto, da cosa dice la normativa. Nel nostro Paese la legge è regolata dal Decreto Ministeriale del protocollo n.1580 del 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Nel testo si legge che “fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio“.

L’obbligo è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, ma “gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede”.

Inoltre, durante “il periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto“. Tali regole, come detto in precedenza, fanno riferimento alle strade che si trovano al di fuori centri abitati, ma possono essere applicate nei Comuni qualora fosse necessario.

Cambio gomme, le eccezioni

Esistono delle situazioni in cui il cambio delle gomme non è obbligatorio. Nel caso in cui il proprietario dell’auto abbia fatto montare delle gomme All Season (o quattro stagioni), non vi è la necessità di sostituire gli pneumatici.

Si tratta di una tipologia di gomma “ibrida” che può essere utilizzata sia durante i mesi invernali sia durante i mesi estivi. Inoltre, presentano una scanalatura del battistrada con una forma a “V” in grado di smaltire in maniera più efficace l’acqua piovana.

Vi è un secondo caso in cui il proprietario dei veicolo è esente dal cambio delle gomme, ossia chi monta solitamente degli pneumatici con un indice di velocità pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

Cambio gomme, perché va fatto

Le motivazioni che suggeriscono il cambio delle gomme sono diverse. In primis, vi è quello della sicurezza stradale. Gli pneumatici montati sull’auto in questo periodo garantiscono – come detto in precedenza – una maggiore aderenza in presenza di un asfalto sdrucciolevole e con delle temperature basse. Inoltre, vi è il vantaggio del risparmio di carburante. La gomma, al suo utilizzo, non viene sollecitata eccessivamente e non si surriscalda in maniera eccessiva, permettendo così una guida più confortevole e con migliori prestazioni.

La stessa cosa riguarda le gomme utilizzate durante il periodo estivo. Durante i mesi caldi questi pneumatici sono maggiormente resistenti alle temperature elevate e si deteriorano con minore facilità. Allo stesso tempo, risultano più efficienti durante la guida.

Cambio gomme, le sanzioni

Esistono delle sanzioni per chi non provvede alla sostituzione delle gomme dell’auto durante i periodi indicati? La risposta è “sì”. Per chi dimentica di effettuare il cambio possono essere elevate delle multe dal valore variabili, da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.682 euro. In alcuni casi, il proprietario dell’auto può essere punito anche con il ritiro del libretto di circolazione. La vettura, poi, deve essere sottoposta alla revisione.

Foto di Mikes-Photography da Pixabay