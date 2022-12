Cambogia, incendio in un hotel e casinò: almeno 10 morti e 30 feriti. Video

Un video postato su un social network mostra alcune persone che saltano dalle finestre per sfuggire all'incendio e altre rimaste intrappolate ai piani più alti

Almeno dieci persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un hotel e casinò nella provincia nordoccidentale di Banteay Meanchey, in Cambogia. Le immagini che girano sui social sono impressionanti. Gente che si lancia dai tetti pur di sfuggire alle fiamme, come si vede in questo video pubblicato su Twitter (Attenzione, immagini forti).

#CAMBOGIA 🇰🇭 Almeno 10 persone sono morte mercoledì notte in un incendio in un hotel-casinò a #Poipet, cittadina cambogiana al confine con la #Thailandia. Lo riporta l’@AFP. pic.twitter.com/tqUcqURv9n — Asiablog.it (@Asiablog_it) December 29, 2022

Il bilancio delle dieci vittime rischia di essere provvisorio. “E’ un’informazione preliminare, perché l’operazione di soccorso non è ancora terminata”, ha detto il vicecapo della Poilizia nazionale cambogiana Chhay Kim Khoeun alla Xinhua, aggiungendo che il numero delle vittime verrà aggiornato più tardi, alla fine dell’operazione.

Il rogo è scoppiato nel Grand Diamond City Hotel della città di Poipet intorno alla mezzanotte di mercoledì, secondo il Dipartimento di Polizia e Prevenzione degli incendi. Un video postato su un social network mostra alcune persone che saltano dalle finestre per sfuggire all’incendio e altre rimaste intrappolate ai piani più alti. La causa dell’incendio non è stata ancora individuata, poiché le operazioni di spegnimento sono in corso: alle 7 di mattina di giovedì, ora locale, le fiamme non erano ancora state domate. Secondo la Polizia, nell’hotel e casinò lavorano circa 400 persone.