Camera, chi sono i nuovi presidenti delle Commissioni: Minardo eletto alla Difesa

Insieme a Minardo, Osnato alle Finanze, Tremonti agli Esteri. Domani verranno eletti al Senato, nei prossimi giorni sarà il turno di Vigilanza Rai e Copasir

Il siciliano, Antonino Minardo della Lega è stato eletto presidente della commissione Difesa della Camera.

Deputati Ars Lega, “Bene Minardo presidente commissione Difesa”

“Esprimiamo viva soddisfazione per l’elezione di Nino Minardo a presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati. A Minardo auguriamo buon lavoro certi che svolgerà le sue funzioni con grande dedizione e impegno considerate le competenze dell’organismo parlamentare chiamato a presiedere”. Così i deputati della Lega all’Ars Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino e Mimmo Turano.

Le commissioni alla Camera dei Deputati, chi sono gli altri presidenti eletti, i nomi

Finanze

Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, è stato eletto presidente di Commissione Finanze alla Camera. Entrato per la prima volta in Parlamento nel 2018, nella precedente legislatura è stato membro proprio della Commissione parlamentare finanze nonché membro e segretario della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Giustizia

Anche il neo presidente di Commissione giustizia, Ciro Maschio, viene da Fratelli d’Italia e dalla precedente legislatura come membro della stessa commissione.

Esteri

Giulio Tremonti, tornato in Aula alla Camera con Fratelli d’Italia dopo essere stato ministro dell’Economia e ministro delle Finanze dei governi Berlusconi, e professore di diritto Tributario, è stato nominato presidente della Commissione Esteri.

Difesa

Antonio Minardo, politico di lungo corso prima con Forza Italia e poi con la Lega, viene eletto presidente della commissione Difesa.

Bilancio

Al Bilancio invece un deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, dopo aver visto una mancata nomina da sottosegretario.

Un altro siciliano è stato eletto all’interno delle commissioni parlamentari. Si tratta dell’ex sindaco di Avola, Luca Cannata (Fratelli d’Italia) eletto vicepresidente della V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione alla Camera dei Deputati.

Il parlamentare avolese esordisce in questa legislatura ponendosi tra i protagonisti dell’attività politica proprio nel periodo in cui bisogna programmare il futuro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Cannata, 43 anni, ha una laurea in Economia politica e un master universitario di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche.

Cultura

Alla Cultura la presidenza invece di Federico Mollicone, tra fondatori di Fratelli d’Italia che nella XVIII Legislatura ha fondato e coordinato l’Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport.

Affari costituzionali

A Nazario Pagano va la presidenza della Commissione Affari costituzionali. Già Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo dal 2008 al 2014, è stato nella passata legislatura proprio vice presidente della Commissione Affari costituzionali ma al Senato.