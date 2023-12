Scuola sotto choc: insegnante trovata morta in casa dopo malore ai colloqui

La sfortunata professoressa era molto amata dai colleghi e dagli studenti

Amatissima dai colleghi e dagli studenti del Margherita Hack, dove dal 2017 insegnava Scienze motorie alle medie Donatello, è improvvisamente morta la professoressa Roberta Evangelista. Proprio mercoledì aveva terminato i colloqui pomeridiani con i genitori delle 9 classi che gestiva. La 57enne, secondo indiscrezioni, avrebbe comunicato di volere tornare a casa causa forte mal di testa.

Camerano (An): la tragica scoperta

Una volta giunta nella sua abitazione di Camerano in provincia di Ancona, dove viveva con il suo gatto, non avrebbe più dato segnali di vita. Sempre puntualissima, non vendendola a scuola, i colleghi, dopo tante telefonate andate a vuoto hanno pensato bene di allertare il 118. I militari avrebbero iniziato a suonare alla porta senza che da dentro rispondesse nessuno. Infine la tragica scoperta: Roberta era distesa a terra. Un malore forse prima di andare a letto o appena sveglia.

Il ricordo della preside

Costernata, è con queste accorate parole che la ricorda Maria Alessandra Bertini, attuale preside del Savoia Benincasa, che però ha diretto le Donatello dal 2019 al 2021: “Roberta era una persona straordinaria, una ragazza piena di vitalità, entusiasmo e voglia di vivere. Amava il proprio lavoro e gli studenti, a cui dava l’anima in ogni circostanza”. Ultimamente, collaborava con l’Ura, l’unione Rugbistica Anconitana e con i Dolphins. Ernesto Cimino, dell’Ura, stenta ancora a crederci: “Dava a tutti la possibilità di avvicinarci a qualsiasi sport, mi dispiace davvero”.