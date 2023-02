Cane resta bloccato in metro: padrone muore trascinato sui binari dal guinzaglio

Dramma in una stazione metro di Washington: il padrone di un cane è morto trascinato dal guinzaglio per diversi metri lungo i binari

Dramma in una stazione metro di Washington, negli Stati Uniti.

Un uomo e il suo cagnolino, infatti, stavano per scendere dalla metropolitana quando l’animale è rimasto incastrato all’interno del convoglio durante la chiusura delle porte.

Il padrone non ha fatto in tempo a mollare il guinzaglio prima che il treno ripartisse ed ha perso la vita trascinato per diversi metri sui binari.

Da chiarire l’esatta dinamica della tragedia in metro

Il terribile incidente si sarebbe verificato in pochissimi attimi, secondo quanto raccontato dai testimoni: inutili si sono rivelati i soccorsi per l’uomo, deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Le autorità hanno già aperto un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia in metro.