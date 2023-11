VIDEO | Il cane ha un infarto e il padrone lo salva, le immagini virali commuovono il web

Una storia a lieto fine grazie al coraggio di un uomo di fronte al proprio animale in pericolo: ecco il video che sta facendo il giro del web.

Commovente gesto di amore verso gli animali: un uomo ha salvato il proprio cane, Marley, colpito da un infarto durante una battuta di caccia.

“Nonostante lo spavento siamo riusciti a salvarti: questa è la cosa importante”, si legge nel racconto su Facebook, accompagnato da un video diventato virale sui social nel giro di poche ore.

Cane colpito da infarto, padrone lo salva

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il cagnolino si sarebbe accasciato su un fianco mentre si trovava in un bosco assieme al proprio padrone. Il cacciatore, notato il malessere dell’animale, sarebbe tornato indietro immediatamente e – compreso che si trattava di un infarto – non avrebbe esitato a eseguire un massaggio cardiaco e a eseguire le manovre di soccorso in attesa dell’arrivo del veterinario contattato dalla compagna.

L’intervento si è rivelato provvidenziale per salvare la vita del cane: dopo diversi minuti di angoscia e preoccupazione, infatti, l’animale si è ripreso e – nonostante il dolore – è riuscito a tornare a casa con i padroni, sano e salvo. Una storia a lieto fine in un mondo dove la violenza sugli animali è un fenomeno sin troppo diffuso ed episodi di amore come questo sono sempre più rari.

Fonte foto e video: Facebook – Cristian Pinnas