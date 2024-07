Cane lasciato chiuso in auto per andare in un locale: denunciati

Cane lasciato chiuso in auto sotto il sole. Una coppia di turisti è stata denunciata dai Carabinieri di Gorizia.

Cane lasciato in auto sotto il sole. Una coppia di turisti è stata denunciata dai Carabinieri di Gorizia per maltrattamento e abbandono di animali. Un passate ha notato la scena. I militari hanno individuato i padroni dopo circa un’ora. I vacanzieri sono stati rinvenuti in un locale della zona. I finestrini del mezzo erano leggermente abbassati ma il ricambio d’aria non era comunque adeguato considerando le temperature elevatissime.

Il soccorso e le cure

La vita del povero cagnolino era seriamente a rischio. Il cucciolo è stato reidratato e affidato alle cure di un veterinario. L’animale è stato poi condotto in una struttura locale. Adesso sta ricevendo le necessarie attenzioni a seguito del colpo di calore.