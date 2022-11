Ladri in azione nel fine settimana, rubati ciclomotore e targhe d’auto a Canicattì

Nel fine settimana appena trascorso si sono registrati nuovi furti in centro a Canicattì: indagini in corso.

Ancora ladri in azione a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove nella notte si sono registrati i furti di un ciclomotore e di targhe d’auto.

Solo nelle scorse ore, le forze dell’ordine hanno raccolto due denunce. Sono in corso le indagini sui casi di microcriminalità.

Ladri in azione a Canicattì

Lo scorso sabato notte e nella serata di ieri, nel centro di Canicattì si sono verificati dei furti. In particolare, dei ladri – al momento non identificati – avrebbero rubato sia un ciclomotore modello Aprilia Scarabeo in via Pistelli sia le targhe di un’auto – una Volkwagen T-Roc – in via Iotti.

Entrambe le vittime dei furti hanno denunciato l’accaduto al commissariato di polizia della città. Gli agenti hanno avviato le indagini del caso. Secondo una prima ricostruzione, il primo furto si sarebbe verificato di sera, intorno alle 22, mentre il secondo nella notte.

Immagine di repertorio