Canicattini Bagni, imparare fin da scuola a gestire i rifiuti

Questo l’obiettivo dell’iniziativa svolta nell’Istituto Verga, aumentare la consapevolezza ambientale dei ragazzi. L’assessore Liistro: “Il progetto è condiviso dal sindaco e da tutta l’amministrazione”

CANICATTINI – Il rispetto per l’ambiente e la messa in atto di tutte quelle buone pratiche che ne consentano la salvaguardia bisogna impararli fin dalla più tenera età. Per questo è necessario che i ragazzi vengano educati fin da piccoli dai genitori e nelle scuole.

A tale scopo ha preso il via a Canicattini Bagni un progetto per promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti, per imparare meglio a “differenziare” e ridurne l’impatto sull’ambiente, aumentando la consapevolezza, ad iniziare dai ragazzi, e quindi dalle scuole, che ogni loro azione, se non adeguatamente preparati e formati, può avere un impatto negativo su tutto ciò che ci circonda.

Un progetto per promuovere la sostenibilità

Questi i presupposti del progetto relativo ai processi di raccolta differenziata, riciclo e riuso dei rifiuti che vede impegnati, insieme all’assessorato alla gestione dei rifiuti e della differenziata del Comune di Canicattini Bagni, guidato da Ivan Liistro, gli alunni delle prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Giovanni Verga” della città, diretto dal professore Sebastiano Spiraglia, attraverso le lezioni e i laboratori del docente di applicazione tecniche, professore Giuseppe Piccione.

Detto progetto rientra nell’ottica delle iniziative e delle scelte avviate dal Comune per il perseguimento di modelli di sviluppo sostenibile tesi ad un maggiore rispetto dell’ambiente. “Un progetto condiviso dal sindaco, Paolo Amenta, e da tutta l’amministrazione comunale – ha evidenziato l’Assessore Ivan Liistro – che sta impegnando i giovani alunni della nostra città, bravissimi nel coinvolgere le famiglie e i grandi, nei processi di conoscenza dell’economia circolare, quindi dalla produzione e consumo dei materiali al loro possibile riutilizzo, alla riparazione, al ricondizionamento e quindi al riciclo, per estenderne il ciclo di vita e ridurre i rifiuti nell’ambiente, dai centri urbani ai territori”.

“In questo percorso – ha proseguito l’assessore Liistro – così come previsto dal progetto, diventa importante conoscere la differenza tra la Materia prima vergine (Mpv) e la Materia Prima Seconda (Mps) che, invece, è un materiale che deriva da un processo di lavorazione e recupero di scarti, che non comporta l’estrazione di nuova materia, ma un riutilizzo della stessa, riducendo così ulteriori rifiuti, ma soprattutto i costi di produzione, del consumo di energia e, naturalmente, l’impatto sull’ambiente”.

La visita degli alunni all’isola ecologica di Canicattini

Il progetto, su proposta dell’assessore Ivan Liistro, si concluderà con la visita dei 114 alunni impegnati in questo percorso di conoscenza, accompagnati dai loro insegnanti, presso l’isola ecologica (centro comunale di raccolta) del Comune sulla strada provinciale 14 “Maremonti” per conoscere come vengono divisi i rifiuti raccolti, e il 9 maggio con la visita agli stabilimenti della “Domus Ricycle srl” di Catania per approfondire e vedere come vengono trattati e smaltiti alcuni rifiuti, ad iniziare dalla plastica.

Altre iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Canicattini Bagni per la costruzione di una maggiore sensibilità nei confronti del tema “rifiuti” riguarderanno l’intera cittadinanza.