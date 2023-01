A18, l’autostrada è un caos per le code: presentata interrogazione all’Ars

Code interminabili e conclusione dei lavori ancora non ufficializzata: gli utenti della A18 chiedono risposte e fine dei disagi.

Gli utenti della strada lo sanno bene: guidare in autostrada, specialmente quando c’è traffico, non è semplice. Lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Barriera di Catania, però, è un vero e proprio caos da settimane.

Per questo i deputati all’Ars di “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera” hanno presentato un’interrogazione all’Ars, che vede come primo firmatario Davide Vasta e come destinatario il governatore Renato Schifani e l’assessore alla Mobilità Alessandro Aricò.

Caos code sulla A18, cosa succede

Una serie di interventi disposti dall’ente gestore, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per il rinnovo dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, e varchi apribili) sulla A18 stanno causando non pochi disagi agli utenti che quotidianamente percorrono l’autostrada, in particolari tra gli svincoli di Giarre e Barriera di Catania.

Gli utenti della strada sono costretti, soprattutto negli orari di punta, a file estenuanti e questo è un problema non indifferente.

L’interrogazione all’Ars

Per chiedere soluzioni immediate al “caos code” sulla A18, i deputati all’Ars di “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera” hanno presentato un’interrogazione a Renato Schifani e Alessandro Aricò. L’obiettivo primario dell’interrogazione, che vede come primo firmatario Davide Vasta, è chiedere che vengano prese tutte le misure idonee perché si giunga all’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile.

“Dalle informazioni apprese tramite il sito del Cas – spiega l’onorevole Vasta – si evince che gli interventi, che prevedono un primo cantiere nei pressi del casello di Giarre della lunghezza complessiva di 2.5 km, poi proseguiranno per ulteriori 2,5 km di settimana in settimana, fino al completamento. Non abbiamo quindi alcuna certezza sulla data di conclusione dei lavori sulla A18. Intanto, da settimane, a causa dell’inevitabile restringimento della carreggiata gli automobilisti sono costretti a interminabili code, soprattutto negli orari di punta, con tempi di percorrenza quantificabili in ore quando, in condizioni di normalità, basterebbero pochi minuti. È inaccettabile. La gente che lavora non può affrontare questi disagi ancora a lungo”.

“Chiediamo che l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità intervenga al Cas affinché, tramite doppi turni di lavoro o turni di lavori esclusivamente notturni, si ponga fine agli interventi nel più breve tempo possibile, evitando così – conclude Davide Vasta – ulteriori disagi ai fruitori del tratto autostradale interessato dai lavori”.

