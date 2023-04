Capaci, Csa-Cisal: “Aumento a 30 ore per 41 dipendenti del Comune”

"Un ottimo risultato", commenta il sindacato

“L’aumento a 30 ore settimanali per 41 dipendenti del comune di Capaci, in provincia di Palermo, garantirà ai cittadini più servizi e ai dipendenti un miglior trattamento economico. Un ottimo risultato frutto del lavoro sinergico fra l’amministrazione del sindaco Pietro Puccio, gli uffici comunali, fra cui in particolare la Ragioneria e le Risorse umane e le organizzazioni sindacali”. Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.

Il sindacato: “Obiettivo importante”

“Come organizzazione sindacale siamo fieri di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo che riconosce gli sforzi e le professionalità dei lavoratori. Adesso bisogna concentrarsi sul riconoscimento finanziario dei contributi figurativi e sulle progressioni verticali in deroga e orizzontali”.