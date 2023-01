Capitale italiana della Cultura 2025, anche una città siciliana tra le 10 finaliste

Agrigento è nella lista delle città che aspirano a ottenere il prestigioso titolo di "Capitale italiana della Cultura" nel 2025: ecco l'elenco completo.

C’è anche una città siciliana tra le finaliste per la scelta della “Capitale italiana della Cultura” del 2025: si tratta di Agrigento, la città della Valle dei Templi.

Capitale italiana della Cultura 2025, le città finaliste

Si riporta di seguito il comunicato stampa del Ministero della Cultura con l’elenco delle città che si contenderanno l’ambito titolo.

“La Giuria per la selezione della “Capitale italiana della cultura” 2025 ha individuato i 10 progetti finalisti, presentati dalle seguenti città: Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia)”.

“Le singole proposte saranno illustrate alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo 2023, a Roma, nella sede centrale del Ministero della Cultura”.

Felicità e soddisfazione ad Agrigento

Agrigento è tra le città finaliste e spera di ottenere il titolo nel 2025. Ecco il commento del sindaco Francesco Miccichè, condiviso su Facebook: “Sono lieto di comunicare ai miei concittadini e a tutte le comunità coinvolte nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2025, che il Ministero della Cultura ha annunciato la short list delle 10 città candidate ammesse alla valutazione finale“.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo primo risultato e in particolare il Presidente dell’Ecua Nenè Mangiacavallo e il Presidente dell’Associazione MeNO, Roberto Albergoni che ha redatto il dossier di candidatura. Il titolo del dossier, ‘Il sé, l’altro e la natura, relazioni e trasformazioni culturali‘, esprime la nostra visione per la costruzione di futuro per la nostra città (Agrigento)”.