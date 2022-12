Capodanno senza freddo, brindisi con anticiclone africano: 23 gradi in Sicilia

Sole protagonista, poi è prevista una veloce perturbazione atlantica entro venerdì, con piovaschi ed isolate brevi nevicate

Capodanno 2022-2023 senza freddo, anzi caldissimo, brindisi anomalo come l’anno scorso insomma con un anticiclone africano mostruoso. Tanto per citare alcuni numeri, sono previste temperature massime di 10°C a Milano come a Cortina d’Ampezzo a 1200 metri di quota, 18 gradi a Roma per un San Silvestro primaverile, 21-23°C ancora in Sicilia e Sardegna. E anche a 2000 metri le temperature faranno fatica a scendere sotto lo zero durante il brindisi di mezzanotte.

Sole protagonista, poi veloce perturbazione atlantica

Continua a non esserci solamente il caldo ed il sole in Italia: sono due settimane che nubi basse o nebbie attanagliano le pianure e le colline del Centro-Nord. L’anticiclone africano continuerà a schiacciare l’umidità nei bassi strati anche nei prossimi giorni favorendo purtroppo cieli grigi nei fondovalle; il sole sarà protagonista ancora una volta in montagna, lungo il versante adriatico ed al Sud. Tra il Nord Italia e la Toscana, passerà anche una veloce perturbazione atlantica entro venerdì, con piovaschi ed isolate brevi nevicate: la quota neve è prevista intorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi, mentre i fiocchi si scioglieranno purtroppo, ancora una volta, sotto le cime più alte dell’Appennino; la dorsale appenninica presenta infatti una situazione decisamente calda per il periodo e la stagione sciistica stenta a decollare.

Con inizio nuovo anno arriva freddo da Ovest ed Est

Ci attende dunque un’altra settimana mite, addirittura molto calda tra il 30 dicembre e il primo giorno del 2023 quando l’anticiclone africano raggiungerà il suo culmine di potenza: con l’inizio del nuovo anno, questa situazione altopressioria dovrebbe crollare a causa di successivi attacchi più freddi da Ovest e da Est.